Militancia de Jesús María Semprúm apoya al candidato Luis Caldera

La militancia del municipio Jesús María Semprúm, en el Sur del Lago, juró que el próximo domingo 25 de mayo la batalla la darán en las urnas electorales, donde votarán a favor de Luis Caldera y así terminar con lo califican como indiferencia que ha reinado en los últimos cuatro años en la región.

El pueblo de Semprúm se encontró en gran asamblea con el candidato a la Gobernación del Zulia por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), quien hizo un peregrinaje por todos los municipios surlaguenses llevando el mensaje de paz y prosperidad con su plan de gobierno de puertas abiertas al pueblo, a lo que los habitantes apoyaron desde las banderas de la dignidad.

Sistema de agua, activación de pozos para garantizar el suministro del recurso hídrico, terminar con la diferencia entre escuelas de la nación y del estado, la apertura de multihogares, la demarcación de tierras, darle garantía de entrega de combustible a los pescadores, el derecho a una salud integral, ampliar el plan de vialidad agrícola y expadir el proyecto de siembra del cacao, fueron algunas de los planes que debatió con el pueblo semprumés el candidato Caldera.

"Sur del Lago unido" para el 25-May

"Tendremos un Sur del Lago Unido. El domingo 25 van a levantar las banderas de la dignidad y el lunes 26 las de la victoria. Van a tener un gobernador que se va a sentar con ustedes a dialogar, que los va a apoyar con recursos, con gestión" , expresó Caldera al reiterar su propósito de despachar desde cada uno de los municipios y de nonbrar un comisionado de gobierno en cada una de las Salas de Autogobierno Comunal.

De la parroquia Barí, Adela Morillo, dijo que ya está lista junto a su familia y vecinos para la "batalla en contra de la excusa, de la indiferencia y del abandonado del actual gobernador al pueblo de Semprúm".

"Vamos a votar por El Tawala Luis Caldera, que sabemos va a estar sentado junto al pueblo escuchándolo y resolviendo. Vamos a votar por nuestros hijos, para que sean atendidos y eso es con Luis", expresó.

Tambiénla señora Iria Fajardo, mostró convencida que elegir al candidato de la Patria en el Zulia, Caldera, es garantía de un gobierno para la gente y con la gente y que cumplirá con los preceptos de la Constitución Bolivariana que garantiza la participación protagónica del pueblo.

