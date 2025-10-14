Militares toman el poder en Madagascar tras revuelta popular contra el presidente

El ejército de Madagascar ha tomado el control del país, culminando semanas de intensas protestas lideradas por jóvenes que exigían la dimisión del presidente Andry Rajoelina.

La cúpula militar anunció la disolución de varias instituciones gubernamentales y la formación de un consejo de transición, después de que el asediado mandatario huyera del país y el parlamento votara a favor de su destitución.

Las manifestaciones, que comenzaron a finales de septiembre por los persistentes cortes de agua y electricidad, rápidamente se transformaron en un movimiento a nivel nacional contra la corrupción, el mal gobierno y la pobreza generalizada.

La situación escaló cuando una unidad de élite del ejército, el CAPSAT, que en su día apoyó el ascenso de Rajoelina al poder, se unió a los manifestantes, inclinando decisivamente la balanza de poder.

Tras la toma del poder por parte de los militares, el paradero exacto de Rajoelina permanece incierto, aunque se informa que ha abandonado la nación insular del Océano Índico.

El ejército ha asegurado que su intervención busca restaurar el orden y ha prometido el nombramiento de un gobierno civil de transición en breve.

🇲🇬‼️ | URGENTE — Golpe militar en Madagascar: el ejército tomó el poder y el presidente Andry Rajoelina huyó del país en un avión militar francés, según Reuters. La unidad élite CAPSAT, la misma que lo llevó al poder en 2009, se volvió en su contra tras semanas de protestas… pic.twitter.com/pXWFi7v8Zn — UHN Plus (@UHN_Plus) October 14, 2025

