Martes 14 de octubre de 2025
Militares toman el poder en Madagascar tras revuelta popular contra el presidente

La cúpula militar anunció la disolución de varias instituciones gubernamentales y la formación de un consejo de transición

Por Christian Coronel

El ejército de Madagascar ha tomado el control del país, culminando semanas de intensas protestas lideradas por jóvenes que exigían la dimisión del presidente Andry Rajoelina.

La cúpula militar anunció la disolución de varias instituciones gubernamentales y la formación de un consejo de transición, después de que el asediado mandatario huyera del país y el parlamento votara a favor de su destitución.

Las manifestaciones, que comenzaron a finales de septiembre por los persistentes cortes de agua y electricidad, rápidamente se transformaron en un movimiento a nivel nacional contra la corrupción, el mal gobierno y la pobreza generalizada.

La situación escaló cuando una unidad de élite del ejército, el CAPSAT, que en su día apoyó el ascenso de Rajoelina al poder, se unió a los manifestantes, inclinando decisivamente la balanza de poder.

Tras la toma del poder por parte de los militares, el paradero exacto de Rajoelina permanece incierto, aunque se informa que ha abandonado la nación insular del Océano Índico.

El ejército ha asegurado que su intervención busca restaurar el orden y ha prometido el nombramiento de un gobierno civil de transición en breve.

Minjusticia lanzó Plan Nacional Vulnerabilidad Cero en el municipio San Francisco

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MinJusticia), realizó el lanzamiento…
Capturan a "El Adriancito" en Antioquia

Rodríguez es el líder de uno de los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), más peligrosos del estado Zulia
Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamás al mencionar a Messi: Espera emocionada el reencuentro con sus nietos liberados

Ariel y David Cunio recuperaron la libertad el último lunes como parte del acuerdo entre Israel y el grupo terrorista. “Unas ganas de abrazarlos tengo“, dijo la abuela.

