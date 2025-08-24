MINEC evalúa situación del relleno La Ciénega en el Zulia, con miras a fortalecer la gestión ambiental



Con el fin de evaluar las operaciones y fortalecer la gestión ambiental en la región zuliana, la viceministra de Gestión de la Basura del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), ingeniero María Bracamonte, dispensó hoy una visita al relleno sanitario La Ciénaga, ubicado en la parroquia La Concepción, del municipio Jesús Enrique Lossada.

La visita de la ingeniero Bracamonte se realizó en el marco de la agenda nacional para la optimización de la gestión de residuos y desechos sólidos, el estado Zulia.

Estuvo acompañada de una comitiva del MINEC, quienes realizaron una inspección al centro de recolección, entre ellos, el general Edgar Jiménez, director regional del MINEC, y un equipo de Infraestructura del ministerio, integrado por Jacobo Prado y Juan García.

También formaron parte de la comitiva el asesor del MINEC, Manuel Molina; el director general del Servicio Desconcentrado Relleno Sanitario del Zulia (SAREZ), Luis Atencio.



La actividad resalta la importancia estratégica del Relleno sanitario La Ciénaga para el occidente del país y el compromiso del Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro, en la búsqueda de soluciones sostenibles y eficientes para el manejo de los desechos, en articulación con la Gobernación del Zulia, los gobiernos municipales y el Poder Popular, destaca una nota de prensa.

NoiciasCol- Foto: Cortesía