Ministerio de Energía Eléctrica levantó medida de ahorro energético desde este lunes 19-May

El Ministerio de Energía Eléctrica levantó el horario especial de trabajo que buscaba crear una estrategia de ahorro energético ante la emergencia climática.

A través de un comunicado emitido el pasado viernes, el organismo detalló que la medida se aplicará a partir de este lunes 19 de mayo.

"La Corporación Eléctrica Nacional, S.A., (CORPOELEC) que cumpliendo con las instrucciones del ciudadano M/G. JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE, Ministro del Poder Popular para la Energia Eléctrica (MPPEE), y del Presidente de CORPOELEC, ING. JOSÉ LUIS BETANCOURT, a partir del día lunes 19 de mayo de 2025 se levanta la medida de ahorro energético y el horario especial de trabajo, por lo que se restablece el cumplimiento de los horarios de trabajo en todas las dependencias del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y de CORPOELEC", se expresa en el escrito.

Foto: Corpoelec

