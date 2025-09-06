Ministerio Público encabezó campaña de prevención vial en Maracaibo

Bajo el lema “¡Conduce por la vida!”, el Ministerio Público del Estado Zulia, junto a diversos cuerpos de seguridad, llevó este sábado una jornada especial de prevención y seguridad vial en la ciudad de Maracaibo.

El despliegue se realizó a partir de las 3.00 am, entre la Calle 77 (5 de Julio) y la Calle 78 (Doctor Portillo), en una de las zonas más transitadas del municipio. La actividad contó con la participación de organismos como la Policía Nacional Bolivariana, la Policía Municipal de Maracaibo, la Policía del Estado Zulia, el CICPC, entre otros entes comprometidos con la seguridad ciudadana.

Además, la campaña busca concientizar a conductores, especialmente motociclistas, sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y utilizar el equipo de protección adecuado. Uno de los mensajes centrales del operativo es:

“Si enciendes tu moto, no apagues tu vida.”

Se recuerda a los ciudadanos que el límite de velocidad permitido es de 80 km/h, como parte de las medidas para reducir accidentes en vías urbanas.

El evento se enmarca en los esfuerzos del Estado por promover una cultura vial responsable, y se espera una amplia participación tanto de funcionarios como de la comunidad.