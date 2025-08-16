Ministro Araguayán y gobernador Caldera inauguraron Terminal Lacustre Nigale que interconecta a Mara y Padilla

Para el fortalecimiento de la interconexión entre los municipios Mara y Almirante Padilla y mejorar con ello la movilidad, el desarrollo económico y el turismo, este sábado 16 de agosto fue inaugurado por el ministro del Poder Popular para el Transporte, MG Ramón Velásquez Araguayán y el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, el Terminal Lacustre Cacique Nigale.

Los trabajos se iniciaron el pasado 10 de julio y ejecutados en tiempo récord para el beneficio de habitantes de ambas localidades de la subregión Guajira, pescadores y visitantes. Esta obra forma parte del Plan de Gobierno del gobernador Caldera junto al Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, mediante el Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

Al destacar el sueño cumplido para el pueblo de Almirante Padilla y de Mara, el mandatario zuliano adelantó que se prevé que en los próximos días se haga entrega de una embarcación que se encuentra bajo reparación en Pdvsa, para un transporte digno para el pueblo que habita en el municipio insular.

“Estamos soñando que estos pueblos vuelvan a tener su ferry para el transporte de mercancías para esas islas y sabemos que en estos cuatro años lo vamos a lograr junto a nuestro presidente Nicolás Maduro; así como todas las obras y todos los proyectos para la región de la Guajira, que es una región leal y trabajadora”, enfatizó el gobernador.

El titular de la cartera ministerial para el Transporte, MG Araguayán, el trabajo articulado entre los gobiernos nacional, regional, municipales y popular, como lo ha instruido el presidente Maduro en una sola metodología que es innovadora en el mundo.

Recordó que esta obra fue solicitada por el mandatario zuliano en tiempos de campaña electoral e hizo referencia sobre las que actualmente se llevan adelante junto a la Gobernación Bolivariana.

“Estamos levantando todo lo que es el sistema de vialidad, el sistema del transporte urbano, todo el tema de las conexiones aéreas y el marítimo, para el desarrollo económico de todas las actividades diarias que hacen como habitantes del Zulia, un gran estado”, expresó.

En la entrega de este terminal lacustre estuvieron presentes el Poder Popular, la primera dama del estado, Roselyn López de Caldera; los alcaldes de Mara e Insular Padilla, Edgar Labarca y Marlon Díaz, respectivamente; el comandante de la Redi Occidente, MG Pedro González; el comandante de la Zodi Zulia, GD Javier Magallanes; la viceministra para los Pueblos Indígenas, María Vanessa Prieto y la diputa Dulce Morán, entre otras autoridades militares y civiles.

Noticia al Día/nota de prensa