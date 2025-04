Ministro Cabello confirmó la incautación de otros 15 mil 392 kilos de cocaína de altísima pureza en el Zulia

El vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, aseguró este miércoles que hasta el momento se han incautado más de 31 toneladas de droga a través de la Operación Relámpago del Catatumbo en la zona fronteriza del estado Zulia.

Asimismo criticó las declaraciones de los periodistas Carlos Salazar y Miguel Ángel quienes, "pagados por la derecha internacional", intentan promover la campaña para señalar que Venezuela no se está combatiendo contra el narcotráfico.

"Lo que agarramos en estos días fue exactamente 15 mil 392 kilos con 63 gramos, sumados al anterior van 31 mil 750 kilos de cocaína de altísima pureza", precisó durante el programa Con el Mazo Dando número 592.

El también Ministro de Interior, Justicia y Paz, calificó de "tarifados por el narcotráfico" a aquellos periodistas que trabajan para defender a aquellos productores de droga.

"¿Que no la estamos incinerando? ¡Ja! Eso no va a llegar a ustedes, esto no es Panamá que mandó 40 toneladas de drogas a Estados Unidos para que supuestamente éstos la destruyeran", dijo.

Lee también: Diosdado Cabello sobre impacto de aranceles de EEUU en bolsa de valores: Todas están en rojo menos la de Venezuela

Noticia al Día/Con información de Con el Mazo Dando