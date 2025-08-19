Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Ministro Cabello informó sobre un nuevo arsenal de explosivos incautado en el estado Miranda

Dijo que los organismos de seguridad del Estado capturaron a Carlos Luis Arrieta Márquez, alias ‘El Flaco’; y Aliannis Araujo Lozada, alias ‘La Negra’, implicados en el plan terrorista desmantelado en Plaza Venezuela en Caracas.

Por Candy Valbuena

Ministro Cabello informó sobre un nuevo arsenal de explosivos incautado en el estado Miranda
Vicepresidente sectorial para Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón. Foto: Con el Mazo Dando
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, informó este martes, 19 de agosto sobre un nuevo arsenal de explosivos incautado en el estado Miranda, donde fueron encontrados un total de 23 rifles de francotirador de distintos calibres, dos escopetas, un arma automática tipo rifle y municiones de todos los calibres.

Asimismo, precisó que también se encontraron lingotes de plomo, los cuales “son utilizados para el diseño del proyectil”. Al tiempo, apuntó que se incautó un fusil .50, una arma totalmente mortífera y letal que son utilizadas para tumbar helicópteros.

Detenidos

El ministro Cabello, informó que organismos de seguridad del Estado capturaron a Carlos Luis Arrieta Márquez, alias ‘El Flaco’; y Aliannis Araujo Lozada, alias ‘La Negra’, quienes estaban implicados en el plan terrorista desmantelado en Plaza Venezuela en Caracas.

“Los organismos de seguridad del Estado los capturaron y, gracias a los aportes que ambos han hecho, hemos llegado hasta aquí”, expresó al hacer referencia al nuevo arsenal de explosivos incautados.

Recordó que alias El Flaco fue quien construyó el explosivo que sería detonado en Plaza Venezuela; mientras que La Negra era la intermediaria que contactó a las bandas en Colombia para llevar adelante los planes desestabilizadores en el país.

Precisó que los criminales fueron capturados en el estado Sucre por los organismos de seguridad. "Aquí ellos no dejaron cabo suelto porque donde fueron capturados fue una especie de cueva", dijo.

Asimismo, hizo un reconocimiento a los funcionarios que actuaron en este caso para desmantelar estos planes terroristas. "Esto es un solo equipo, un equipo vencedor contra el terrorismo, las bandas criminales, el narcotráfico y la conspiración", dijo.

Detalles

El también ministro de interior apuntó que el fusil .50 incautado tiene agregado, además, una mira telescópica y un silenciador. “Los expertos en armas dicen que no habían visto esto nunca, disparan con esta arma, apunta con esta mira y nadie escucha”, dijo y señaló que en el material hay también fusiles calibres 308 y 338.

Ofreció detalles sobre el plan de financiamiento de acciones terroristas por parte de la "ultraderecha fascista".

Durante un recorrido en el estado Miranda, señaló que en un lugar allanado donde se encontraron las armas y material para fabricar explosivos, aseguró que es parte de la trama de conspiración de las narcobandas por lo que "aparece el serbio y los explosivistas (capturados)".

A través de un material audiovisual, mostró las caletas que estaban llenas de armamentos, en una habitación detrás de una cama, otras detrás de un armario, entre otros puntos de la residencia en cuestión.

"Cuando utilizan esto y lo hacen de esta manera, premeditadamente, la mala intención no solo se supone que existe, no hay ningún atleta, aquí, no hay competencia de tiro. armas con punto 50, 308, 338 o 22 (calibres) de la munición encontrada", detalló el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz.

Lee también: Diosdado Cabello anunció que plenaria del Congreso del PSUV será entre el 11 y 12 de septiembre 

Noticia al Día/Con información de Con el Mazo Dando

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

  • Recolección de basura (55%, 1.883 Votos)
  • Asfaltado (28%, 960 Votos)
  • Colocación de luminarias (6%, 217 Votos)
  • Ordenamiento vial (3%, 112 Votos)
  • Reparación de semáforos (2%, 77 Votos)
  • Ninguno de los anteriores (2%, 68 Votos)
  • Ornato público (1%, 50 Votos)
  • Recuperación de canchas deportivas (1%, 46 Votos)
  • Limpieza de plazas (1%, 29 Votos)

Votantes totales: 3.442

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Anuncian prohibición de vuelos de drones en el país

Anuncian prohibición de vuelos de drones en el país

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Al Dia

FOSPUCA y la Alcaldía de Maracaibo firman contrato para atender emergencia ambiental y limpiar la ciudad

La empresa inicia operaciones con un plan de contingencia que contempla recolección diaria de basura
Zulia

Comerciantes en Maracaibo adelantan ventas de artículos navideños con la última moda

Muchos locales en Maracaibo tienen precios variados que van desde los 3 dólares en adelante, donde se puede apreciar árboles de navidad, bambalinas, arcos, renos, osos polares, estrellas, luces, globos, entre otros objetos.
Al Dia

Venezuela recibió 226 mil dosis de vacunas contra la fiebre amarilla de Rusia

Esto es una "excelente noticia" que refuerza el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y "garantiza la seguridad de cada venezolano", dijo la titular de la cartera de salud, Magaly Gutiérrez.
Deportes

La conmovedora historia detrás del jonrón de Yohel Pozo con bate decorado por niños hospitalizados

El grandeliga marabino fue artífice de una causa noble durante el Players Weekend

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025