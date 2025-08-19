Ministro Cabello informó sobre un nuevo arsenal de explosivos incautado en el estado Miranda

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, informó este martes, 19 de agosto sobre un nuevo arsenal de explosivos incautado en el estado Miranda, donde fueron encontrados un total de 23 rifles de francotirador de distintos calibres, dos escopetas, un arma automática tipo rifle y municiones de todos los calibres.

Asimismo, precisó que también se encontraron lingotes de plomo, los cuales “son utilizados para el diseño del proyectil”. Al tiempo, apuntó que se incautó un fusil .50, una arma totalmente mortífera y letal que son utilizadas para tumbar helicópteros.

Detenidos

El ministro Cabello, informó que organismos de seguridad del Estado capturaron a Carlos Luis Arrieta Márquez, alias ‘El Flaco’; y Aliannis Araujo Lozada, alias ‘La Negra’, quienes estaban implicados en el plan terrorista desmantelado en Plaza Venezuela en Caracas.

“Los organismos de seguridad del Estado los capturaron y, gracias a los aportes que ambos han hecho, hemos llegado hasta aquí”, expresó al hacer referencia al nuevo arsenal de explosivos incautados.

Recordó que alias El Flaco fue quien construyó el explosivo que sería detonado en Plaza Venezuela; mientras que La Negra era la intermediaria que contactó a las bandas en Colombia para llevar adelante los planes desestabilizadores en el país.

Precisó que los criminales fueron capturados en el estado Sucre por los organismos de seguridad. "Aquí ellos no dejaron cabo suelto porque donde fueron capturados fue una especie de cueva", dijo.

Asimismo, hizo un reconocimiento a los funcionarios que actuaron en este caso para desmantelar estos planes terroristas. "Esto es un solo equipo, un equipo vencedor contra el terrorismo, las bandas criminales, el narcotráfico y la conspiración", dijo.

Detalles

El también ministro de interior apuntó que el fusil .50 incautado tiene agregado, además, una mira telescópica y un silenciador. “Los expertos en armas dicen que no habían visto esto nunca, disparan con esta arma, apunta con esta mira y nadie escucha”, dijo y señaló que en el material hay también fusiles calibres 308 y 338.

Ofreció detalles sobre el plan de financiamiento de acciones terroristas por parte de la "ultraderecha fascista".

Durante un recorrido en el estado Miranda, señaló que en un lugar allanado donde se encontraron las armas y material para fabricar explosivos, aseguró que es parte de la trama de conspiración de las narcobandas por lo que "aparece el serbio y los explosivistas (capturados)".

A través de un material audiovisual, mostró las caletas que estaban llenas de armamentos, en una habitación detrás de una cama, otras detrás de un armario, entre otros puntos de la residencia en cuestión.

"Cuando utilizan esto y lo hacen de esta manera, premeditadamente, la mala intención no solo se supone que existe, no hay ningún atleta, aquí, no hay competencia de tiro. armas con punto 50, 308, 338 o 22 (calibres) de la munición encontrada", detalló el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz.

Noticia al Día/Con información de Con el Mazo Dando