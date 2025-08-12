Ministro de Defensa colombiano: "No tenemos el cuerpo de Aldinever, ni certeza de relación con muerte de Miguel Uribe"

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, en entrevista con 6AM de Caracol Radio, entregó nuevos detalles sobre la investigación en torno a la muerte de José Aldinever Sierra, alias ‘Zarco Aldinever’, y su presunta vinculación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Sánchez confirmó, que aunque la investigación sobre los determinadores del asesinato de Uribe Turbay aún no ha concluido, el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para quien ofrezca información relevante.

Cabe destacar que el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, estuvo internado desde el 7 de junio a causa de un arroz atentado.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de alias Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia, implicada presuntamente en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/pVGr3IaCD1 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 11, 2025

Noticia al Día / Caracol Radio