Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, interviene en la sesión de la AN de este martes 12 de agosto.

Cabello reveló que él era el blanco elegido por quienes planificaron un atentado con explosivos contra un alto cargo del Gobierno que se hizo público la semana pasada.

"Uno no debería decir eso, pero era un regalo para mí. Y si no pueden, van a hacer esto (el atentado con explosivos) […]. Detrás de esto está un inepto como Iván Simonovis", relató el alto funcionario en una comparecencia ante la Asamblea Nacional.

Simonovis es un antiguo comisario que escapó de su domicilio, donde estaba recluido tras haber sido sentenciado a 30 años de cárcel (pena máxima en el país bolivariano) por ordenar el asesinato de civiles en el contexto del golpe de Estado de abril de 2002, que expulsó brevemente del poder al entonces presidente Hugo Chávez.

El alto funcionario habló sobre los recientes planes terroristas de la derecha desarticulados por las autoridades.

"De los 15 autores materiales, logramos capturar 13 perpetradores, dos andan por ahí. Ahora, a uno de ellos, el que hizo la bomba, lo está amenazando Simonovis de que lo van a matar. Dio la orden de que lo mataran porque es un testigo que puede hablar", sostuvo Cabello.

En su decir, en este momento, los órganos de seguridad del Estado están investigando la red que ha fungido como financista de estos planes y han logrado trazar una ruta que conduce directamente a la dirigente opositora María Corina Machado.

"¿Dónde llega eso? Al Cartel de La Guajira, a un ciudadano que está detenido en Colombia, alias ‘El Titi’ […]. ¿Quién contrata a ‘El Titi’? Una persona del estado Zulia (noroccidente) que es contacto con el señor [José] Rincón? ¿Y quién es contacto con el señor Rincón? La señora Machado", aseveró.

En su intervención, el titular de Interior venezolano mostró ante los diputados un arsenal incautado el pasado sábado en Maturín (oriente), con el que, según afirmó, pretendía "masacrar a un pueblo".

Noticia al Día