Ministro inspeccionó trabajos de mantenimiento en Termozulia estado Zulia

Como parte de las acciones orientadas a garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, realizó este viernes una inspección a la unidad TZ01 de la Planta Termoeléctrica Termozulia, ubicada en el municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia.

En su visita, el ministro Márquez evaluó los avances de la labor ejecutada por la fuerza trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), con quienes conversó y atendió propuestas orientadas a reforzar el servicio eléctrico en la entidad zuliana.

La inspección, que contó con el acompañamiento del presidente de CORPOELEC, José Luis Betancourt, permitió verificar los progresos en los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura clave para la generación eléctrica en la región occidental del país.

Márquez explicó que “se le hace reparación y mantenimiento a las máquinas”, cuya puesta en marcha próximamente “aportará 150 megavatios al Zulia”. "Seguimos avanzando con los proyectos de transmisión y seguimos haciendo mantenimiento a la infraestructura”, afirmó.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y CORPOELEC, continúa desplegado en el territorio nacional, ejecutando acciones concretas para garantizar la estabilidad y continuidad del SEN, en cumplimiento de las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, con el firme propósito de ofrecer un servicio eléctrico confiable para todos los venezolanos.

Prensa MPPEE – CORPOELEC