Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

En horas de la tarde de este domingo 21 de septiembre, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció un balance de la movilización exitosa de la Fuerza Armada Bolivariana Nacional (FANB) y anunció el inicio de la operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre.

Anunció que el presidente Maduro ordenó el repliegue de la Isla La Orchila y se trasladan al estado Sucre con la operación Cumanagoto 200.

"Esta operación tiene como objetivo limpiar esta entidad del contrabando de combustible, trata de personas, abigueato, entre otros delitos. El ministro exigió eficiencia "en las tareas para limpiar el territorio en el cual se harán ejercicios de fuego real".

Leonardo Castellanos, jefe de la Zodi Oriental expresó que se encuentran en despliegue en la zona en perfecta unión cívico-policial para garantizar la defensa . Así como el despliegue de las URRA de combate.

En esta oportunidad unas 60 URRA se desplegarán en los 15 municipios del estado Sucre para escudriñar y hacer reconocimiento. «Vamos a limpiar eso», comentó Padrino López.

Noticia al Día