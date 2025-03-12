Ministro Ramón Velásquez Araguayán instaló salas del sistema de Gobierno Popular Comunal en el Zulia

En el estado Zulia se llevó a cabo la instalación de las salas del sistema de gobierno popular comunal con la presencia del ministro G/D Ramón Velásquez Araguayán, para fortalecer la participación ciudadana y la gestión comunitaria.

Las salas del sistema de gobierno popular comunal son espacios dedicados a la organización y participación de las comunidades a la administración de sus asuntos locales.

Son plataformas en las que los ciudadanos pueden expresar sus necesidades, colaborar con la toma de decisiones y ejecutar proyectos para mejorar la calidad de vida en colectivo.

Sus objetivos principales de estas salas son:

Fortalecer la democracia participativa, promover el desarrollo local y mejorar la gestión de recursos.

La organización de estas salas fue un esfuerzo en conjunto con las organizaciones civiles, el alcalde del municipio Mara, Luis Caldera y el presidente del Metro de Maracaibo G/miguel Ramírez González.

Entre los beneficios tendrán organización comunitaria, capacitación y formación e implementación de proyectos.

Noticia al Día/RRSS