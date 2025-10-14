Minjusticia lanzó Plan Nacional Vulnerabilidad Cero en el municipio San Francisco

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MinJusticia), realizó el lanzamiento del Plan Nacional Vulnerabilidad Cero en el municipio San Francisco del estado Zulia, en un compromiso socialista y humanista de garantizar el bienestar de cada niño, niña, adolescente y adulto en sus núcleos familiares y comunidades donde habitan.

En trabajo conjunto se desplegaron representantes de la Dirección General de Prevención del Delito (DPD), DESUR Guardia Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo, IDENNA, Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Servicio Nacional para El Desarme (Senades), Alcaldía Bolivariana de San Francisco, IDENNA Polisur, Gerencia de Promoción y Prevención Ciudadana, Defensoria del Pueblo, Dirección de Comunas, Dirección Municipal de Educación así como las Misiones Negra Hipólita y Negra Matea.

Foto: Cortesía

Con el firme objetivo de proteger y apoyar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, los diferentes organismos efectuaron los abordajes en el bulevar La Coromoto del municipio sureño, ofreciendo orientación médica, legal y psicológica a los infantes, jóvenes y adultos para conocer cada caso con el fin de brindar atención efectiva especializada y debida, conducente a transformar la vida de cada ciudadano mediante un plan integral en los sectores donde se registran casos.

Foto: Cortesía

Este plan está enmarcado en la justicia social para las personas en estado de vulnerabilidad, permitiendo el acceso a atención básica fundamental para la paz, el bienestar, la seguridad y el desarrollo adecuado, tarea que lleva adelante la Dirección General de Prevención del Delito adscrita al Minjusticia y que preside el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello, con las instrucciones del presidente de la República Nicolás Maduro Moros, trabajando de la mano con diversos organismos.

Gestión Comunicacional Dirección de Prevención del Delito (DPD) y Frente Preventivo del MinJusticia.