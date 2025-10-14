Martes 14 de octubre de 2025
Al Dia

Minjusticia lanzó Plan Nacional Vulnerabilidad Cero en el municipio San Francisco

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MinJusticia), realizó el lanzamiento…

Por Christian Coronel

Minjusticia lanzó Plan Nacional Vulnerabilidad Cero en el municipio San Francisco
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MinJusticia), realizó el lanzamiento del Plan Nacional Vulnerabilidad Cero en el municipio San Francisco del estado Zulia, en un compromiso socialista y humanista de garantizar el bienestar de cada niño, niña, adolescente y adulto en sus núcleos familiares y comunidades donde habitan.

En trabajo conjunto se desplegaron representantes de la Dirección General de Prevención del Delito (DPD), DESUR Guardia Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo, IDENNA, Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Servicio Nacional para El Desarme (Senades), Alcaldía Bolivariana de San Francisco, IDENNA Polisur, Gerencia de Promoción y Prevención Ciudadana, Defensoria del Pueblo, Dirección de Comunas, Dirección Municipal de Educación así como las Misiones Negra Hipólita y Negra Matea.

Foto: Cortesía

Con el firme objetivo de proteger y apoyar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, los diferentes organismos efectuaron los abordajes en el bulevar La Coromoto del municipio sureño, ofreciendo orientación médica, legal y psicológica a los infantes, jóvenes y adultos para conocer cada caso con el fin de brindar atención efectiva especializada y debida, conducente a transformar la vida de cada ciudadano mediante un plan integral en los sectores donde se registran casos.

Foto: Cortesía

Este plan está enmarcado en la justicia social para las personas en estado de vulnerabilidad, permitiendo el acceso a atención básica fundamental para la paz, el bienestar, la seguridad y el desarrollo adecuado, tarea que lleva adelante la Dirección General de Prevención del Delito adscrita al Minjusticia y que preside el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello, con las instrucciones del presidente de la República Nicolás Maduro Moros, trabajando de la mano con diversos organismos.

Gestión Comunicacional Dirección de Prevención del Delito (DPD) y Frente Preventivo del MinJusticia.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

La reina

La reina "Chokoblackie": De Venezuela para el mundo

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a "puño limpio" en Los Patrulleros

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Noticias Relacionadas

Al Dia

Gobernador Caldera y ministra Jiménez instalan el Consejo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Zulia

La vicepresidenta Jiménez, expresó que el Consejo Científico Regional del Zulia, permite generar nuevas condiciones y capacidades en materia de ciencia, tecnología, investigación y desarrollo

Al Dia

Militares toman el poder en Madagascar tras revuelta popular contra el presidente

La cúpula militar anunció la disolución de varias instituciones gubernamentales y la formación de un consejo de transición
Al Dia

Nueva masacre se registró en Ecuador: ocho cuerpos fueron hallados en una carretera

Los cuerpos fueron encontrados con señales de tortura y signos de disparos de armas de fuego
Sucesos

Capturan a "El Adriancito" en Antioquia

Rodríguez es el líder de uno de los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), más peligrosos del estado Zulia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025