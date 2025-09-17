Miércoles 17 de septiembre de 2025
Al Dia

Mirtha Pérez recuerda a su "Eduardo eterno" con esta hermosa canción

Mirtha estuvo casada con Eduardo entre los años 1975 y 1992, luego decidieron vivir sus vidas separados y ya en la adultez retomaron su relación de pareja

Por Candy Valbuena

Mirtha Pérez recuerda a su
Foto: RRSS
Un gran vacío y sensación de soledad ha dejado el actor venezolano Eduardo Serrano tras su muerte y sus familiares y amigos lo recuerdan desde el amor y el respeto.

Foto: RRSS

La cantante y actriz Mirtha Pérez, quien convivió con él hasta sus últimos días decidió utilizar sus redes sociales para dedicarle una hermosa melodía a quien fuera su "mejor compañero".

"Este tema de Ricardo Montaner que lo realizó para que lo grabara, ha sido la canción interpretada por mi una de sus favoritas! Mi Eduardo eterno! Mi mejor compañero. Mi AESA!", escribió Mirtha al pie del video donde inspirada, canta a capella, esta bella pieza musical.

Su historia de amor

Mirtha estuvo casada con Eduardo entre los años 1975 y 1992, luego decidieron vivir sus vidas separados y ya en la adultez retomaron su relación de pareja para acompañarse por el resto de sus días.

Eduardo Serrano y Mirtha Pérez con su hija Magaly, recién nacida, en brazos. Foto: Facebook

La hija de ambos, Magaly, también actriz, recientemente reveló en una entrevista que sus padres se reconciliaron muchos años después y decidieron casarse nuevamente en el año 2020, por lo que el actor tuvo cuatro matrimonios y no tres como se conocía hasta ahora, de los cuales, dos fueron con Mirtha.

Lee también: "Te extraño papito": El triste mensaje de la hija del actor Eduardo Serrano tras su muerte 

Noticia al Día

