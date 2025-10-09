Misión Cuadrantes de Paz se consolida en el Zulia con la participación protagónica de los circuitos comunales

Con la participación protagónica de los circuitos comunales, la Misión Cuadrantes de Paz se consolida en el estado Zulia, donde de 303 cuadrantes conformados en la región pasaron a 576, constituyendo un método perfecto que además de preservar la armonía y la convivencia, fortalece la seguridad interna mediante acciones popular-militar-policial.

Foto: Cortesía

En este sentido, este jueves 9 de octubre, el gobernador del Zulia, Luis Caldera y el comisionado estadal de la Gran Misión Cuadrantes de Paz en la entidad, general Alexander Chávez, instalaron una mesa multidisciplinaria con la participación de los 124 circuitos comunales y comunas de Maracaibo, para articular la línea de trabajo de atención directa en las y con las comunidades.

Foto: Cortesía

El gobernador Caldera destacó que en el caso de la capital zuliana se pasó de tener 91 cuadrantes a 124 cuadrantes de paz y que el total de los 576 conformados en el territorio zuliano, cuentan con sus salas de autogobierno.

Foto: Cortesía

El encuentro multidisciplinario sirvió para tratar sobre las realidades de cada parroquia en materia de servicios básicos, como la cantidad de drenajes superficiales, el número de cañadas que son causa de inundación en comunidades; el índice delictivo y cuáles son las zonas y horas en los que se registran, las cuales, puntualizó el mandatario regional, “en el estado siguen bajando gracias a la acción del Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro y del ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello”.

Foto: Cortesía

“Estamos garantizando una articulación en el territorio con las escuelas, con los centros de salud, los centros deportivos. De esta forma se consolida la Misión Cuadrante de Paz en el Zulia, sobre todo en una zona binacional de paz número uno, que es el Zulia con el Táchira.

Por eso las Unidades Comunales de Milicia, tienen esta preminencia, la participación del jefe del área de Defensa Integral (ADI), de las Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), de la Milicia Nacional Bolivariana y todo este llamado que ha hecho el presidente Maduro para la defensa integral del país”, declaró.

Esta mesa multidisciplinaria se estará desplegando en todos los municipios zulianos, continuando con San Francisco hasta cubrir los ejes territoriales de la región “para cuidar la paz, la soberanía, junto al poder popular que está al frente de esta máxima acción”.

El comisionado en el Zulia de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, general Chávez, resaltó esta fusión con el Poder Popular dentro de los circuitos comunales: “Esta es una fusión total del funcionario y ciudadano dentro de sus circuitos comunales, para la atención de todas sus necesidades, en materia de salud, educación, amor mayor, niños, niñas, adolescentes, esa persona que tenga algún tipo de problema de alumbrado, servicios públicos”.

Puntualizó que el incremento de los Cuadrantes de Paz en fusión con los Circuitos Comunales tendrá controlada todas esas necesidades que puedan tener ahí adentro de los territorios, para la paz, la seguridad y la tranquilidad del pueblo.

Nota de Prensa