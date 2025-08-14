La tercera edición del Miss Fashion Model Down tendrá su gala el próximo sábado 16 de agosto, en el teatro Niños Cantores del Zulia a las 4:00 pm. En este evento, 22 niñas con síndrome de Down competirán por la corona en cuatro categorías: Baby, Infantil, Preteen y Teen.

Un evento con un propósito social



La organizadora del certamen, Angélica Morales, explicó que más allá de ser un evento inclusivo, la actividad busca captar patrocinantes para ayudar a las participantes con seguros médicos, consultas y medicamentos. La fundación, que es sin fines de lucro, tiene como misión ayudar a estas niñas, dándoles un espacio en la sociedad y permitiéndoles desarrollarse plenamente.

Conoce a algunas de las participantes



Entre las concursantes destacan:

Angela Gutiérrez de 7 años, en la categoría Baby.

Aantonella Barron de 10 años.

Camila Prado de 16 años.

Gretttel González de 23 años.

Noticia al Día

Fotos y videos: Wilberth Marval /Xiomara Solano