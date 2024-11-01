Miss Venezuela está bien porque es una muchacha que tiene mucho porte: Osmel Sousa sobre Iliana Márquez

Al ser consultado por las posibilidades que tiene la representante de Venezuela en el Miss Universo, concurso de belleza internacional que se lleva a cabo en México, Osmel Sousa dio su visto bueno con respecto a Iliana Márquez.

"Miss Venezuela, está bien, es bonita, es una muchacha que tiene mucho porte. Yo la tuve en un concurso que hice".

La representante de Venezuela sigue cautivando con su belleza y glamur en México, donde se celebrará la 73 edición del Miss Universo el próximo 16 de noviembre.

Trascendió que hace tres días, la beldad criolla visitó la basílica de nuestra señora de Guadalupe para rendirle honores y su respeto a la Virgen y patrona de los Mexicanos.

Ileana es creyente de la Virgen de Guadalupe, por eso llamo a su hija Guadalupe.

