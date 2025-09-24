Miss Venezuela usará medios legales en caso de que sus participantes sean alteradas con IA

La organización de certámenes de belleza, Miss Venezuela, anunció este martes 23 de septiembre que emprenderá acciones legales contra cualquier persona o empresa que utilice herramientas de inteligencia artificial (IA) para generar imágenes sin autorización de las participantes de su próximo concurso, el cual se celebrará el próximo 5 de diciembre.

«La organización Miss Venezuela se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes contra cualquier persona, natural o jurídica, que infrinja estos derechos», señalaron en sus redes sociales.

La organización insistió en que el ordenamiento jurídico nacional considera como un «ilícito civil, administrativo y penal, no solamente la divulgación no consentida o autorizada de creaciones originales de la mente humana y de su ingenio, sino también, la modificación, creación y divulgación, mediante tecnologías de la información, de imágenes, datos íntimos o confidenciales relacionados con su vida privada, etc».

De igual forma, sostuvo que el certamen cuenta con profesionales calificados, incluidos fotógrafos y especialistas de la imagen y de la belleza en general que, «son las únicas personas que están autorizadas a participar en las sesiones fotográficas, galas, desfiles o cualquier evento de Miss Venezuela».

Comunicado oficial de la organización Miss Venezuela acerca de la apropiación, uso y divulgación no autorizada de fotografías e imágenes inéditas o modificadas a través de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) de nuestras candidatas al certamen de belleza… — Miss Venezuela (@MissVzla) September 22, 2025

Noticia al Día / EFE