Moda, hoteles y restaurantes que conforman el imperio Armani pasarán a manos de su fundación

Armani es una marca global con 8 mil 700 empleados, 650 tiendas, además de hoteles, restaurantes y clubes, incluyendo la histórica ‘Capannina’, uno de los establecimientos de playa más famosos de Italia

Por Candy Valbuena

Moda, hoteles y restaurantes que conforman el imperio Armani pasarán a manos de su fundación
El diseñador Giorgio Armani, centro, posa con modelos al final de su colección femenina Primavera-Verano 2019, presentada durante la Semana de la Moda de Milán, Italia, el domingo 23 de septiembre de 2018. Foto: Luca Bruno/Archivo/AP
El imperio de Giorgio Armani, el diseñador y empresario italiano fallecido este jueves, 4 de septiembre a los 91 años abarca desde las marcas de moda hasta los hoteles y restaurantes, con ingresos anuales de 2 mil 300 millones de euros, pasarán ahora al control de su Fundación, aunque con algunos detalles en el reparto de acciones.

Foto: Getty Images

En octubre de 2023, el periódico Corriere della Sera publicó los estatutos de la futura Fundación Giorgio Armani, aprobados en una junta extraordinaria en 2016, pero sin determinar el reparto de los varios tipos de acciones que seguramente, señalaba el diario, sería detallado en el testamento.

Aunque, según apunta el periódico La Repubblica, sus herederos están ya sentados en el Consejo de administración de la fundación, dirigida por Pantaleo Dell’Orco, quien fue su mano derecha y compañero de vida, su sobrino Luca Camerana y el director ejecutivo de Rothschild Italia, Irving Bellotti.

Será la fundación quien gestione una marca global con 8 mil 700 empleados, 650 tiendas, además de hoteles, restaurantes y clubes, incluyendo la histórica ‘Capannina’, uno de los establecimientos de playa más famosos de Italia, en la localidad Forte dei Marmi, en Toscana, adquirido en agosto pasado.

Armani se aventuró con perfumes y carteras, que se ven en las manos de las estrellas en eventos como los premios Oscar. Foto: Getty Images

La ‘Cappanina’ fue el último regalo que quiso hacer Armani a sus colaboradores y a Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años, y al que conoció en ese famoso local.

La compañía cerró 2024 con ingresos de 2 mil 300 millones de euros y nunca ha dejado de invertir: 332 millones de euros el año pasado, el doble de los 168,5 millones de euros de 2023.

Empresario prudente

Sin embargo, Armani siempre fue un empresario prudente, reacio al endeudamiento, y deja una empresa saneada a la fundación: A finales de 2024, contaba con un poco menos de 600 millones de euros en liquidez para impulsar el crecimiento futuro.

"También se estipula que la fundación no distribuirá ganancias, activos ni excedentes operativos, transacciones que están expresamente prohibidas, incluso indirectamente: cualquier ganancia o excedente se destinará a actividades institucionales", explica el diario ‘La Repubblica’.

Tienda de Emporio Armani. Foto: Archivo

Los analistas estiman que la empresa podría tener un valor actual de entre 6 mil y 7 mil millones de euros. La valoración considera no solo los ingresos y la rentabilidad, sino también el prestigio de la marca y su cartera inmobiliaria: edificios en el distrito de la moda de Milán, ubicaciones icónicas en Nueva York, París, Londres y Hong Kong, boutiques, hoteles, restaurantes o espacios multifuncionales.

Medio siglo de la firma Armani

El pasado julio, su firma cumplió medio siglo y se coronó como uno de los pocos y exitosos diseñadores que ha sabido mantener el equilibrio entre la visión creativa y el liderazgo empresarial, mientras la mayoría de las casas históricas han sido absorbidas por grandes conglomerados internacionales.

Giorgio Armani se mantuvo como único propietario del holding hasta el final, sin vender acciones a fondos o grupos externos, ni a cambio de liquidez ni de visibilidad.

A finales de los años 60 conoció a Sergio Galeotti , que se convirtió en su socio en la vida y el trabajo: fue quien lo convenció para crear su propia empresa y trabajar como consultor para marcas de moda, para luego abrir su propio estudio en Milán en 1973.

En 1975, Armani y Galeotti fundaron juntos Giorgio Armani Spa y en ese año se presentó la primera colección masculina, para la primavera/verano de 1976, que inmediatamente atrajo la atención de los expertos de la industria.

Armani ocupa el puesto 176 en la lista de los hombres más ricos del mundo. Foto: EFE

Con el tiempo, la marca ha ampliado su universo para incluir otros sectores, que se han convertido en parte integral de su identidad: Armani Casa, Armani Beauty, Armani Ristorante, Armani Hotels. Áreas diferentes, pero unidas por una dirección estilística coherente, basada en el rigor formal, la elegancia minimalista y la calidad discreta.

Noticia al Día/Con información de EFE

