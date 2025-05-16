Momento exacto cuando sicario persigue corriendo a la estudiante de periodismo en Colombia para quitarle la vida

En un video que es viral en las redes sociales se ve el vil asesinato de una estudiante de periodismo en Colombia, perpetrado por un sicario.

Lee también: Asesinaron a bella estudiante de periodismo en Colombia: el suceso causó indignación entre la comunidad universitaria

En el clip se aprecia como el asesino estaba en las afueras de la casa de María José Estupiñán, ubicada en el barrio El Bosque en Cúcuta, Colombia, y hace la detonación del arma para luego salir huyendo de la escena del crimen.

El coronel Leonardo Capacho, informó que todo apunta a que el ataque fue premeditado y que el agresor utilizó la modalidad de domicilio como mecanismo para acercarse a la víctima.

Hasta el momento, no se tienen identidad alguna sobre el perpetrador del asesinato de la joven universitaria, aunque se sospecha sobre la ex pareja de la fallecida.

El presunto sospechoso había sido notificado el día del asesinato que tenía que pagar una indemnización de treinta millones de pesos a la joven, los cuerpos encargados del caso no descartan la posibilidad de una relación entre ambos casos.

Lee También: Asesinaron a bella estudiante de periodismo en Colombia: el suceso causó indignación entre la comunidad universitaria

La universidad indignada

La comunidad universitaria del Francisco de Paula Santander se siente indignada por el asesinato hacia la estudiante de séptimo semestre. La joven era conocida por su compromiso y participación con dicha Universidad.

Diferentes sectores de la ciudad han pedido a las autoridades que el esclarezcan el caso y que se haga justicia para María José Estupiñán.

Las autoridades mantienen activo el protocolo de investigación y recolección de pruebas, mientras se espera el avance del proceso judicial.

El diario La Opinión indicó que la teoría más solida de las autoridades apunta hacia la expareja sentimental de María José.

Un día antes del asesinato, la dama había asistido a una diligencia judicial en la Fiscalía General de la Nación, sobre la denuncia que hizo por violencia intrafamiliar, en la cual la obtuvo somo resultado una indemnización de treinta millones de pesos que debía pagarle tu ex pareja.

Noticia al Dia/Infobae

Pasante: Genassir León