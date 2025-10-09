Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

Monseñor Biord obsequió estatuas de JGH y Carmen Rendiles al papa León XIV

Según un comunicado de la iglesia, el papa expresó «su característica amabilidad» y su felicidad por la venidera canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

Por Ernestina García

Monseñor Biord obsequió estatuas de JGH y Carmen Rendiles al papa León XIV
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, fue recibido el pasado miércoles 8 de octubre en audiencia por el papa León XIV, con quien sostuvo conversación sobre distintos temas entre ellos las actividades en torno a la canonización de José Gregorio Hernández (JGH) y Carmen Rendiles.

Como obsequio, el arzobispo de Caracas entregó al papa dos estatuas de los nuevos santos venezolanos, ambas elaboradas por el artista Juan Carlos Granadillo.

Según un comunicado de la iglesia, el papa expresó «su característica amabilidad» y su felicidad por la venidera canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, las cuales se llevarán a cabo el domingo 19 de octubre.

«Por su parte, monseñor Biord explicó el proceso vivido durante todo el año y por todo el pueblo venezolano», reseñaron en la cuenta de Instagram de la Arquidiócesis.

Noticia al Día/UR

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"El médico de los pobres" ha sanado a más de un zuliano que ha estado cerca de la muerte

Karol G hace historia: Actuará en el Victoria’s Secret Show 2025

Karol G hace historia: Actuará en el Victoria’s Secret Show 2025

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Petro informó que hay

Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Noticias Relacionadas

Al Dia

Hamás declara el inicio de un alto el fuego permanente

El líder interino de Hamás, Khalil al Hayya, lo declaró en un discurso televisado
Al Dia

¡Impulso estratégico! Zulia analiza crear ‘Plan Bandera’ para la siembra de cinco millones de plántulas de cacao

Estas acciones se llevan a cabo siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y del gobernador bolivariano, Luis Caldera.
Al Dia

Andrea Rubio, Miss International 2023 regresa a Japón como anfitriona del certamen 2025

La exmiss celebrará su regreso a Japón de una forma muy especial: será la anfitriona del Miss International 2025.
Al Dia

Hablan las amas de casa: "Difícil predecir el costo de una cena navideña este año"

Los altos costos y la pérdida de poder adquisitivo generan preocupación a pesar de que los productos estén disponibles en los anaqueles.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025