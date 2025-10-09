Monseñor Biord obsequió estatuas de JGH y Carmen Rendiles al papa León XIV

El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, fue recibido el pasado miércoles 8 de octubre en audiencia por el papa León XIV, con quien sostuvo conversación sobre distintos temas entre ellos las actividades en torno a la canonización de José Gregorio Hernández (JGH) y Carmen Rendiles.

Como obsequio, el arzobispo de Caracas entregó al papa dos estatuas de los nuevos santos venezolanos, ambas elaboradas por el artista Juan Carlos Granadillo.

Según un comunicado de la iglesia, el papa expresó «su característica amabilidad» y su felicidad por la venidera canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, las cuales se llevarán a cabo el domingo 19 de octubre.

«Por su parte, monseñor Biord explicó el proceso vivido durante todo el año y por todo el pueblo venezolano», reseñaron en la cuenta de Instagram de la Arquidiócesis.

Noticia al Día/UR