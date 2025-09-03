Ante el reciente reporte de casos de moquillo canino en la región, veterinarios y organizaciones de bienestar animal han intensificado sus esfuerzos para educar a los dueños de mascotas sobre la importancia de la vacunación.

El moquillo canino es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus CPV, de la familia de los Paramixovirus. Esta enfermedad no solo afecta a los perros, sino también a otros animales silvestres, atacando múltiples sistemas del cuerpo, incluyendo el respiratorio, gastrointestinal y neurológico, lo que puede llevar a síntomas graves.

Herwin Godoy, miembro de la Fundación Ros rescate Temporal y exvicepresidente del Instituto Municipal de Protección Animal de Maracaibo, compartió su experiencia de más de veinticinco años en la protección de la fauna doméstica. "Hemos notado que el moquillo se presenta por temporadas, especialmente entre julio y septiembre, lo que aumenta el riesgo de contagio, explica Godoy", acotó.

Síntomas y Transmisión

Los primeros signos clínicos suelen ser fiebre, secreción nasal y ocular, y anorexia. A medida que avanza, los perros pueden experimentar vómitos, diarrea, tos persistente e incluso hiperqueratosis de las almohadillas digitales de las patas. En las etapas más avanzadas, el virus puede causar daños neurológicos, llevando a espasmos musculares, parálisis o convulsiones.

En etapas avanzadas, el virus puede causar daños neurológicos, llevando a espasmos musculares, parálisis o convulsiones. Esta información proviene del médico veterinario Víctor Cadenas, quien destaca que el virus se transmite principalmente a través del contacto con las secreciones de un animal infectado, como la saliva o la orina, y por aerosoles cuando un perro estornuda o tose. Esto hace que la enfermedad se propague rápidamente en lugares donde hay muchos perros, como refugios o perreras.

Prevención y tratamiento

La vacunación es la medida más efectiva para combatir el moquillo y debe comenzar a una edad temprana con una serie de dosis para asegurar una inmunidad completa.

Cadenas enfatizó: “Muchos dueños ven la vacunación como algo innecesario, pero es crucial para mantener la salud de nuestros animales de compañía”.

El tratamiento se centra en manejar los síntomas y prevenir infecciones secundarias, ya que no existe una cura directa. Con el apoyo de la comunidad y estas iniciativas de concientización, se espera frenar la propagación del moquillo y asegurar un futuro más saludable para las mascotas de Maracaibo.

El moquillo canino es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a principalmente en los perros. Se caracteriza por síntomas respiratorios, gastrointestinales y neurológicos, pudiendo ser fatal si no se trata. El virus puede sobrevivir en el ambiente, facilitando su propagación.

La vacunación es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad, y es crucial mantener al día el esquema de vacunación de las mascotas. La detección temprana y atención veterinaria son esenciales para mejorar las posibilidades de recuperación.

Leila González/Pasante

Noticia al Día