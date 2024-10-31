Motopirueta arrolló a niño de 8 años en Ciudad Ojeda: El pequeño está en UCI y necesita ayuda

Un motorizado arrolló a un niño de 8 años, cuando realizaba motopiruetas en la calle Ancha de Ciudad Ojeda, en Zulia.

El pequeño de nombre Marcelo Díaz Berarducci, quedó gravemente herido y fue hospitalizado en la UCI del centro clínico Colón, situado en el municipio Lagunillas.

El accidente vial ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando un joven realizaba motopiruetas junto con su novia y no se percató del niño, impactando sobre él.

El motorizado, cuya identidad se desconoce, habría huido del sitio. Sin embargo, oficiales lograron capturarlo en un centro de salud, puesto que también resultó herido.

El pequeño Marcelo, quien aún se aferra a la vida, tiene un diagnóstico delicado:

Traumatismo multisistémico. Traumatismo cráneo encefálico severo. Traumatismo toracoabdominal cerrado a descartar

El niño está intubado e inconsciente.

Para aquellas personas que deseen colaborar, sus familiares pusieron a disposición el banco BANCA AMIGA, 0412.688.5695, Cedula 19.970.698.

