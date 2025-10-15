Motorizado impactó contra una ambulancia en Guajira

Un motorizado impactó contra una ambulancia, en la Troncal del Caribe, a la altura del sector Los Aceitunitos, en el municipio Guajira, estado Zulia.

El accidente vial se registró cerca de las 11:15 de la mañana de este miércoles 15 de octubre, cuando el joven, Gervis Silva, de 20 años, se desplazaba en su motocicleta por la citada vialidad, reseñó el medio Guajira en Vivo.

Presuntamente, la ambulancia llevaba un paciente militar hacia Maracaibo.

Se conoció, que el joven motorizado fue llevado al Hospital Binacional de Paraguaipoa y de ahí remitido hacia Maracaibo, por su grave estado de salud.

Noticia al Día