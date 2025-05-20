Motorizados encabezan lista de fallecidos en accidentes viales, según el OSV

Un total de 122 personas murieron en accidentes de tránsito en el país, de los cuales el 50 % eran motorizados, según un boletín del Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa.

A través de una nota de prensa, la organización indicó que solo en el mes de abril se registraron al menos 291 accidentes de tránsito, en los que murieron 122 personas, 98 hombres y 25 mujeres, de los cuales 61 eran motoristas.

«El motorizado, como actor vial, encabezó el primer lugar en la categoría de fallecidos, siendo un dato constante en toda la estadística presentada en lo que va de año», señaló.

Causas

Asimismo, dijo que el «factor humano» -exceso de velocidad, impericia, maniobras imprudentes e ingesta de alcohol- prevalece como la principal causa de los accidentes viales en el país caribeño, con el 50 % de los casos.

En segundo lugar, prosiguió, se ubica el «factor vehicular» en los que los accidentes fueron a consecuencia de una falla mecánica en el vehículo, lo que representó el 5,67 % de los casos.

Igualmente, indicó que 152 accidentes viales se produjeron en vías urbanas, con colisiones o choques simples, derrapes, atropellos o arrollamientos, choques con objetos fijos, vuelcos de vehículos, colisiones múltiples y salidas de las vías.

Otros 120, sostuvo, se originaron en las vías rurales, principalmente en carreteras secundarias, caminos vecinales, carreteras y puentes.

A principios de febrero, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció un plan para reducir la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito que -según el funcionario- es el «índice de mayor número de muertes» en el país.

El fiscal señaló que en 2024 se registraron mil 924 accidentes de tránsito en el país, y, añadió, «el 37 % corresponde a casos de choques entre vehículos, el 27 % a arrollamientos, el 18 % a choques contra objetos fijos y el 18 % a motivos varios».

Noticia al Día / El Aragüeño