Motos Toro llega a Machiques, nueva sede impulsará la movilidad y el desarrollo en la Subregión Perijá

La comunidad de Machiques de Perijá celebró este jueves 25 de septiembre un importante acontecimiento para el desarrollo local: la inauguración de la nueva sede de Motos Toro, en la calle La frontera, avenida Santa Teresa.

Con esta apertura, la reconocida marca de motocicletas amplía su presencia en el estado Zulia con la séptima sede en la región y número 125 a nivel nacional, reafirmando su compromiso con los zulianos y ofreciendo nuevas oportunidades de movilidad y crecimiento para los habitantes de esta vital zona del Occidente del país.

Inauguración sede Motos Toro Machiques. Foto: Isidro López

El evento inaugural contó con la presencia de directivos de Motos Toro, autoridades locales, empresarios de la zona y un nutrido grupo de residentes, quienes se dieron cita para dar la bienvenida a este nuevo espacio. La apertura de esta sucursal es un reflejo de la confianza de la empresa en el potencial económico y social de Machiques y toda la Subregión Perijá.

Excelente local para la atención a la clientela. Foto: Isidro López

Movilidad y Servicio Integral al alcance de Machiques

La nueva tienda de Motos Toro en Machiques está diseñada para atender las necesidades de transporte y trabajo de la población. Ofrecerá una amplia gama de modelos de motocicletas, desde vehículos utilitarios ideales para el trabajo en el campo y la ciudad, hasta opciones que se adaptan a las preferencias de los usuarios.

Gran variedad de modelos adaptados a los requerimientos de la clientela. Foto: Isidro López

Apenas aperturada la tienda, varias motocicletas fueron vendidas a los entusiastas motorizados de la zona quienes expresaron su satisfacción por la llegada de Motos Toro a Machiques, pues conocían la referencia de la calidad de los productos.

Vale decir que la subregión Perijá tiene gran circulación de motocicletas, siendo el vehículo de transporte habitual de la población.

Brindis por el éxito del primer día. Foto: Isidro López

Compromiso con el Desarrollo Local

Además de la venta de motocicletas, la nueva sede de Motos Toro ofrecerá servicio técnico especializado y una completa variedad de repuestos originales, garantizando el mantenimiento y la durabilidad de los vehículos. Esta inversión no solo facilita el acceso a productos de calidad, sino que también contribuye a la generación de empleo local y al dinamismo de la economía en la Subregión Perijá.

Primer cliente satisfecho de Motos Toro

Motos Toro invita a todos los habitantes de Machiques y sus alrededores a visitar sus nuevas instalaciones y descubrir la propuesta de valor que han traído a la comunidad.

Placa reconocimiento a la nueva sede de Motos Toro. Foto: Isidro López

Para más información, sigue las redes sociales de Motos Toro: @motostoromachiques y por el número de WhatsApp 04128335615.

Motos de gran calidad. Foto: Isidro López

La población de Machiques también disfrutaron de la fiesta. Foto: Isidro López

Gran equipo de Motos Toro. Foto: Isidro López

