Motos Toro llega con su poder a La Limpia en Maracaibo

La capital zuliana vibró este viernes 26 de septiembre con la gran inauguración de la nueva sede de Motos Toro en el transitado sector de La Limpia, que viene a cubrir la gran expectativa sobre la llegada de la marca venezolana a la zona oeste de la ciudad.

La nueva sede ubicada entre las calles 78 y 79 de la avenida La Limpia de Maracaibo, es la número ocho en el Zulia y la 126 a nivel nacional de una marca que cada día se afianza más como la líder del mercado de los vehículos de dos ruedas por su calidad y buen servicio.

Nueva sede de Motos Toro en La Limpia. Foto: Xiomara Solano

Innovación y variedad para los motorizados

La nueva tienda de Motos Toro en La Limpia no solo es un punto de venta, sino un centro integral diseñado para ofrecer una experiencia completa. Los clientes podrán explorar una amplia gama de modelos de motocicletas, desde las más urbanas y funcionales hasta opciones de mayor cilindrada, adaptándose a las diversas necesidades y estilos de vida de los marabinos.

Gran variedad de modelos. Foto: Xiomara Solano

Antonio Beirouti, director de comercialización de Motos Toro, expresó su satisfacción por el gran recibimiento de parte de la población zuliana e invitó a todos a visitar la sede La Limpia donde encontrarán “Desde movilidad eléctrica, monopatines, 150 CC, 180 CC, 200 CC, en diferentes modelos, diferentes características y diferentes prestaciones”.

La nueva sede es la octava en el estado Zulia. Foto: Xiomara Solano

Primer Team Motos Toro en el Zulia

Durante la inauguración del establecimiento también se presentaron los integrantes del primer Team Motos Toro del Zulia, con motorizados provenientes de los distintos municipios del estado y quienes manifestaron su preferencia por la marca basados en su calidad y buen servicio que les brinda Motos Toro.

La sede de La Limpia, todo un éxito. Foto: Xiomara Solano

Invitamos a todos los marabinos a visitar la recién inaugurada sede de Motos Toro en el sector La Limpia y descubrir la amplia oferta que tienen preparada para la ciudad.

Motos para todos los gustos. Foto: Xiomara Solano

Primer compradpr de Motos Toro. Foto: Xiomara Solano

Para más información, sigue las redes sociales de Motos Toro @motostoromaracaibolalimpia, @motostoro. También tienen el WhatsApp 04246632774.

