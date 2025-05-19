Movimiento estudiantil zuliano: "Estamos negados a rendirnos, vamos a participar y a defender cada voto en este estado"

Desde el rectorado de la Universidad del Zulia (LUZ), estudiantes de diversas facultades anunciaron su compromiso con el proceso electoral y su respaldo al actual gobernador Manuel Rosales. En representación del movimiento estudiantil estuvieron presentes Andrés Villalobos, Jesús Portillo (dirigente de Un Nuevo Tiempo), Ángel Fernández y Andrea Freites.

El representante estudiantil Andrés Villalobos destacó: "Apoyamos al gobernador Manuel Rosales porque cree en la formación académica, confía en los estudiantes y ha impulsado programas de capacitación para la juventud zuliana, como el programa de becas Jesús Enrique Lossada, Saber y Emprender, y el programa Francisco Ochoa. Es un líder que da esperanza a los estudiantes zulianos."

Por su parte, Jesús Portillo afirmó: "Hoy quiero decirles que participar el 25 de mayo es clave para no dejar pasar la oportunidad del 28 de junio, ese día reafirmaremos nuestro compromiso con Venezuela y demostraremos que el 28 de julio podemos ganar las elecciones."

A su vez, el estudiante universitario Ángel Fernández expresó su firme apoyo al proceso electoral del próximo domingo: "Será una manifestación del pueblo zuliano en un momento crucial para el país. Nosotros, los jóvenes estudiantes, estaremos presentes como testigos, miembros de mesa y colaboradores en cada centro de votación de los 21 municipios del estado Zulia."

Finalmente, Fernández enfatizó la importancia de la participación ciudadana: "Al final del día solo tenemos cuatro opciones. Irnos del país no es una alternativa, porque necesitamos culminar nuestros estudios y construir nuestro futuro aquí. La segunda opción, el enfrentamiento agresivo, tampoco es la solución. Los cambios democráticos se logran con participación y voto. La tercera posibilidad, quedarnos en casa sin actuar, no tiene futuro ni convicción. Aquí no vendrá ningún cambio desde afuera, el cambio se hace desde el interior, por eso, vamos a salir a votar."

Fotos: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa