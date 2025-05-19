Domingo 24 de agosto de 2025
Al Dia

Movimiento estudiantil zuliano: "Estamos negados a rendirnos, vamos a participar y a defender cada voto en este estado"

Ratificaron su respaldo a Manuel Rosales para la reelección a la Gobernación del Zulia

Por Candy Valbuena

Movimiento estudiantil zuliano:
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde el rectorado de la Universidad del Zulia (LUZ), estudiantes de diversas facultades anunciaron su compromiso con el proceso electoral y su respaldo al actual gobernador Manuel Rosales. En representación del movimiento estudiantil estuvieron presentes Andrés Villalobos, Jesús Portillo (dirigente de Un Nuevo Tiempo), Ángel Fernández y Andrea Freites.

El representante estudiantil Andrés Villalobos destacó: "Apoyamos al gobernador Manuel Rosales porque cree en la formación académica, confía en los estudiantes y ha impulsado programas de capacitación para la juventud zuliana, como el programa de becas Jesús Enrique Lossada, Saber y Emprender, y el programa Francisco Ochoa. Es un líder que da esperanza a los estudiantes zulianos."

Por su parte, Jesús Portillo afirmó: "Hoy quiero decirles que participar el 25 de mayo es clave para no dejar pasar la oportunidad del 28 de junio, ese día reafirmaremos nuestro compromiso con Venezuela y demostraremos que el 28 de julio podemos ganar las elecciones."

A su vez, el estudiante universitario Ángel Fernández expresó su firme apoyo al proceso electoral del próximo domingo: "Será una manifestación del pueblo zuliano en un momento crucial para el país. Nosotros, los jóvenes estudiantes, estaremos presentes como testigos, miembros de mesa y colaboradores en cada centro de votación de los 21 municipios del estado Zulia."

Finalmente, Fernández enfatizó la importancia de la participación ciudadana: "Al final del día solo tenemos cuatro opciones. Irnos del país no es una alternativa, porque necesitamos culminar nuestros estudios y construir nuestro futuro aquí. La segunda opción, el enfrentamiento agresivo, tampoco es la solución. Los cambios democráticos se logran con participación y voto. La tercera posibilidad, quedarnos en casa sin actuar, no tiene futuro ni convicción. Aquí no vendrá ningún cambio desde afuera, el cambio se hace desde el interior, por eso, vamos a salir a votar."

Fotos: Cortesía

Lee también: Jóvenes de diversos factores políticos solicitan instalación de comisión electoral para convocar a elecciones estudiantiles en LUZ

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Carlos Cañizales presente en la inauguración del Campeonato Nacional de Boxeo Junior

Carlos Cañizales presente en la inauguración del Campeonato Nacional de Boxeo Junior

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Falleció juez Caprio, quien se hizo viral por empatía y humor al resolver infracciones menores

Falleció juez Caprio, quien se hizo viral por empatía y humor al resolver infracciones menores

Noticias Relacionadas

Nacionales

Fedeagro: exportación de café genera ingresos por $ 30 millones anuales

Vicente Pérez, director del rubro en Fedeagro, indicó que solo se ha comercializado internacionalmente 110.000 quintales del grano. Esto, afirmó, corresponde al 10 % de la producción nacional
Internacionales

Fuertes lluvias en el centro de México provocan muerte de dos personas y un desaparecido

“El día de ayer enfrentamos lluvias catastróficas, sobre todo en la zona metropolitana que afectaron a toda la capital, la magnitud de este fenómeno fue brutal, en bien pocas horas tuvimos precipitaciones equivalentes al 25 % de lo que llueve en todo un año”, apuntó Kuri González en un video publicado en su cuenta de X
Farándula

Ronald Borjas y Carolina Tepedino celebran su unión en una noche llena de música y tradición

Ronald no se limitó a ser espectador: subió al escenario para cantar junto a Marcial Istúriz y la icónica agrupación salsera, y más tarde se unió a Los Sobraos, acompañado por su primo Luis Fernando Borjas
Entretenimiento

El vallenato celebra una nueva bendición en la familia de Elder Dayán Díaz

“Desde que nos conocimos, soñamos con este hogar lleno de amor. Hoy, ese sueño se sigue haciendo realidad”, expresó la pareja en redes sociales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025