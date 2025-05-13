Movimiento Soy Estudiante 98 llama a no votar en elecciones del próximo 25-May

El movimiento estudiantil Soy Estudiante 98 llamó este martes 13 de mayo a no acudir a las urnas electorales el 25 de los corrientes, cuando se eligen en el país gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y legisladores a los Consejos Legislativos Estadales, por considerar el próximo sufragio una farsa.

La dirigente estudiantil Bárbara Vílchez, perteneciente a Soy Estudiante 98, expresó que como representante del Movimiento Estudiantil Zulia se dirigía a todas aquellas personas que se quedaron “del lado correcto de la verdad y del lado de los venezolanos y que salieron a votar el pasado 28 de julio”.

“Los estudiantes conscientes, de que tenemos una responsabilidad histórica con el país, venimos a decirles y a aclararles, que nosotros no nos vamos a prestar para la falsa electoral del 25 de mayo. Aquellos que hoy son candidatos a gobernador o a diputados, les quedará en su conciencia que están dejando perder el país”, manifestó.

Sostuvo que las próximas elecciones del 25 de mayo, no tienen legitimidad, ni transparencia y subraya que, no cuentan con garantías democráticas y lo que viene es a “acabar con la poca esperanza del pueblo”.

“Estas elecciones van a acabar con la poca esperanza que tiene el pueblo. Hoy la universidad, que respeta los valores democráticos, se une al llamado de miles de venezolanos que quieren que se respeten lo que se dijo en esas urnas electorales”, dijo.

