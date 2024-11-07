La compañía de telefonía celular Movistar ha actualizado los precios de sus planes de llamadas y navegación correspondientes al mes de noviembre de 2024. Según la información publicada en la App Mi Movistar, el plan Full Plus tiene un precio de Bs. 26,72 o US$ 0,61 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los planes Movistar Plus ofrecen diferentes opciones de datos: el plan de 4 GB tiene un costo de Bs. 153,16 o US$ 3,49 mensuales; el plan de 6 GB se encuentra a Bs. 229,75 o US$ 5,24; el de 10 GB está valorado en Bs. 382,92 o US$ 8,74; y el plan de 25 GB tiene un precio de Bs. 574,38 o US$ 13,11. Es importante señalar que ha habido un leve incremento en los precios en bolívares, y estos valores no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En cuanto a los planes extradatos, los precios son los siguientes: el plan de 1 GB cuesta Bs. 71,33 o US$ 1,62; el plan de 2 GB tiene un valor de Bs. 142,65 o US$ 3,25; y el plan de 4 GB está disponible por Bs. 285,29 o US$ 6,51.

Banca y Negocio