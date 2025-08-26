MP informa que inicia la tercera fase de la campaña del programa "Si prendes tu moto, no apagues tu vida"

El fiscal general de la República Tareck William Saab en rueda de prensa este martes 26 de agosto, anuncia que el Ministerio Público activó la tercera fase del Plan Conduce por la vida, llamada "Si prendes tu moto, no apagues tu vida".

Esta tercera fase va dirigido a los motorizados del país para disminuir los accidentes en los que se han visto involucrados.

¡Si enciendes tu moto, no apagues tu vida! es uno de los lemas de una nueva campaña por medios y redes sociales que, a partir de hoy comienza en todo el territorio nacional.

Venezuela tiene que ser un país modelo en el respeto a las normas de tránsito, instó el fiscal general Tarek William Saab en compañía de las diferentes autoridades del Organismo de Seguridad Vial, el cual busca garantizar la disminución de los accidentes de tránsito en el país.

Saab dio un balance sobre los avances en la fase 1 el programa conduce por la vida y fase 2 plan de seguimiento y evaluación.

La tercera fase del Plan conduce por la vida llamada Si prendes tu moto, no apagues tu vida, el alto funcionario destacó que en el caso de los motorizados, usar el casco es obligatorio y debe ser un casco semiintegral.

También se refirió a las maniobras indebidas las cuales calificó como acciones suicidas porque quienes quedan vivos quedan lisiados y discapacitados por lo que está prohibido y la orden es detener a quienes practiquen estas maniobras negativas.

Promoción de la educación vial



Saab enfatizó los logros que ha arrojado este programa, los cuales se han hecho posible en unión con los diferentes organismos de seguridad, así como la respectiva campaña publicitaria en las emisoras radiales, cines y otros medios de comunicación de todo el país.

“(…) hay una mayor conciencia de lo que ha sido este flagelo en los accidentes de tránsito que dejan víctimas mortales”, resaltó el fiscal, al tiempo que celebró el reforzamiento en la vigilancia y prevención de distintos cuerpos policiales. Añadió que también se ha aumentado el control en las carreteras y la promoción de la educación vial.

En tal sentido, el titular del MP ofreció algunos datos que según afirmó, destacan las políticas del gobierno nacional para “erradicar en más de un 90% las víctimas mortales por homicidios calificados en Venezuela”.

Noticia al Día/VTV