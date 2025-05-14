MP inició investigación contra varios funcionarios de la PNB por el asesinato de un joven y una mujer en Caracas

A las 9:00 de la noche del sábado 10 de mayo, ocurrió una balacera en la calle 23 del Guarataro, municipio Libertador, en Caracas.

Presuntamente, las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana se encontraban realizando un procedimiento en la zona, cuando visualizaron su objetivo y se produjo el enfrentamiento. En la línea de fuego quedaron atrapados un joven y una mujer.

Las víctimas fueron llevadas a diferentes hospitales donde fallecieron. Ambos quedaron identificados como, Jhonder Gutiérrez y Josefina Pico.

Una hermana del joven contó lo ocurrido esa noche del 10-M. "Jhonder estaba sentado en la calle 23, conversando, cuando llegaron los funcionarios de la PNB disparando y le proporcionaron un disparo el cual le quitó la vida. Fue amedrentado y se lo llevaron sin decirnos que sería para el hospital Pérez Carreño. Desde la distancia ellos llegaron disparando sin mediar ningún tipo de palabra".

La joven agregó, que su hermano Gutiérrez trabajaba en el mercado de San Martín y se dedicaba al boxeo.

"Él no tenía problemas con nadie, era un muchacho sano. De hecho le vamos a hacer su acto velatorio porque recogimos dinero entre toda la comunidad porque no contamos con los recursos, esto fue muy inesperado. Yo le pido al Fiscal investigue el caso y haga justicia", dijo la hermana del joven en una entrevista para el periodista Roman Camacho.

Investigarán las muertes

El caso llegó a oídos del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien ordenó investigar lo sucedido. "Ahora el MP designó a las Fiscalías 127 del Amc y 80 Nacional, con competencias en Derechos Humanos, para investigar y esclarecer el asesinato de los ciudadanos Jhonder Gutiérrez y Rosa Pico, quienes en el sector Guarataro, Barrio los Eucaliptos, supuestamente quedaron atrapados en una Línea de fuego entre funcionarios de la PNB y antisociales".

