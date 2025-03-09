MP inició investigaciones para capturar a los responsables de la muerte del joven en Los Próceres

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó este domingo 9 de marzo, a través de sus redes sociales que se iniciaron las investigaciones del caso que consternó al país.

Saab indicó que fue designada la Fiscalía 40 AMC para investigar y sancionar los hechos ocurridos en el Paseo Los Próceres, en el que un grupo de sujetos agredió brutalmente al ciudadano Luis Fernando Benítez Medina, de 19 años.

El joven se encontraba compartiendo con amigos y familiares durante las fiestas de carnaval en el referido lugar, momento en el cual los agresores, participantes en un juego de “tanganas”, lo atacaron brutalmente, causando su fallecimiento a causa de los golpes, afirmó Saab.

Noticia al Día/MP/RRSS