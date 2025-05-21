Mucha humedad y calor "parejo" se siente en Maracaibo este miércoles 21-May

La mañana de este miércoles, 21 de mayo la humedad y el calor que se siente en Maracaibo es "sofocante", predomina el cielo nublado y temperaturas por encima de los 35 grados Celsius (°C) y poco sol.

Las temperaturas para la región zuliana, en especial para la capital abarcan mínimas de 24 °C y máximas de 35 °C, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual manera, el organismo indica en su último reporte climático de las 8:25 a.m. que: Predomina cielo nublado en gran parte del país; por otra parte se observa, actividad convectiva aislada con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales en zona al sur de la Guayana Esequiba, norte de Bolívar, Sucre, este de Falcón y sur del lago de Maracaibo.

Foto: Inameh

