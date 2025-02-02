Viernes 15 de agosto de 2025
Muere adolescente de 17 años tras ser arrollado en la Circunvalación uno de Maracaibo

Estaba desaparecido y sus familiares comenzaron a buscarlo

Por Greily Nuñez

Muere adolescente de 17 años tras ser arrollado en la Circunvalación uno de Maracaibo
A las 10: 00 de la noche del viernes 31 de enero, fue arrollado un adolescente, en la circunvalación uno de Maracaibo.

Presuntamente, el menor de 17 años, intentó cruzar la autopista y fue impactado por el conductor de un vehículo, quedando gravemente herido en la vía. Se desconoce si el chofer del automotor se dio a la fuga.

Autoridades policiales de la región se dirigieron al lugar donde también se encontraba un personal de enfermería, quienes le brindaron los primeros auxilios.

El joven fue llevado de urgencias al Hospital General del Sur, donde falleció posterior a su ingreso. El cadáver, cuya identidad se desconoce, fue trasladado a la morgue de la ciudad marabina, para la autopsia correspondiente.

Fuentes cercanas informaron para Noticia al Día, que sus familiares comenzaron a buscarlo, puesto que desconocían de su paradero. Desafortunadamente, se enteraron de su muerte al siguiente día.

