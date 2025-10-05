Muere arrollado padre del entrenador de béisbol Erick Castillo en Barquisimeto: Su hijo también falleció hace 20 días en otro hecho vial

Un accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada de este sábado cuatro de octubre, dejó como resultado una persona muerta en la avenida intercomunal Cabudare-Barquisimeto. La víctima fue identificada como Erick José Castillo, de 60 años de edad, quien era el padre del entrenador deportivo Erick Castillo, fallecido hace 20 días también en otro hecho vial en Lara.

Informes preliminares de este suceso indican que el infortunado hombre se desplazaba a bordo de un vehículo marca Daewoo, modelo Tacuma de color azul, que por presentar un desperfecto mecánico, se detuvo por unos momentos a un costado de la vía para revisarlo. De repente, el chofer de una camioneta Toyota, modelo 4Runner, perdió el control y lo arrolló, matándolo en el acto.

Eran las dos y cinco de la madrugada y una cámara de seguridad captó el terrible hecho. Tras el impacto, el conductor de la camioneta se dio a la fuga. El caso está siendo manejado por la Fiscalía, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales, según informó el medio Noticias Barquisimeto en su pagina web y demás redes sociales.

Los familiares de Erick José Castillo hacen un llamado urgente a las autoridades para esclarecer este hecho y garantizar la justicia, especialmente porque, según sus declaraciones, el presunto responsable del accidente sería una persona reconocida en el estado Lara.

Noticia al Día / Con información de Noticias Barquisimeto