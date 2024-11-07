Muere ciclista al ser arrollado por un camión de carga pesada en Delicias

Bernardo Andrés Marcano Rojas, de 40 años, murió arrollado por un camión de carga pesada.

El accidente vial ocurrió a las 9:30 de la noche del miércoles 6 de noviembre, cuando el hombre se desplazaba en su bicicleta por la avenida 15 Delicias con calle 78 de la parroquia Chiquinquirá, en Maracaibo.

Presuntamente, el conductor del camión no logró visualizarlo y se lo llevó por delante. El cuerpo de Marcano quedó debajo del automotor y aún lado su bicicleta.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos a la división de tránsito terrestre, quienes realizaron el levantamiento correspondiente del cadáver y lo llevaron a la morgue de la ciudad.

Hasta los momentos ningún familiar se ha acercado a la medicatura forense para reclamar el cuerpo.

Noticia al Día