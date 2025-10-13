Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Una joven de 18 años perdió la vida al volcarse su vehículo, en la carretera Barquisimeto – Acarigua.

La víctima, de nombre, Adriana González, viajaba en un carro Aveo, color gris, junto a otros seis jóvenes, cuando, presuntamente, perdieron el control y se volcaron.

Las otras cinco lesionadas, incluyendo la conductora, fueron atendidas de emergencia por el Cuerpo de Bomberos de Simón Planas y trasladadas con politraumatismos y traumatismo craneoencefálico, sin embargo, todas se encuentran estables.

La joven González era oriunda de Socopó (Barinas) y venía a Barquisimeto para cursar como estudiante de odontología, según reseñó el medio Noticias Barquisimeto.

Noticia al Día