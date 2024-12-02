Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Muere guardia de honor presidencial en un accidente vial en Miranda

Un integrante de la Guardia de Honor Presidencial y su acompañante fallecieron durante un accidente vial en la autopista Francisco…

Por Greily Nuñez

Muere guardia de honor presidencial en un accidente vial en Miranda
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un integrante de la Guardia de Honor Presidencial y su acompañante fallecieron durante un accidente vial en la autopista Francisco de Miranda, a la altura del relleno sanitario La Bonanza de Charallave, estado Miranda.

El trágico hecho ocurrió cerca de la 1:40 de la madrugada de este viernes, 29 de noviembre, de acuerdo con el reporte de La Revista del Tuy.

El militar respondía al nombre de Enyer Enrique Berroterán Echezuría, de 27 años de edad, quien conducía una moto. Era residente de Santa Teresa del Tuy,

De igual manera, su pasajera, Ruthney Ruby Doubront Alcalá, murió luego de ser ingresada al ambulatorio de Charallave.

Los dos cadáveres fueron trasladados a la morgue de Ocumare del Tuy.

Extraoficialmente, se supo que el militar será sepultado en la ciudad de Caucagua, ubicada en la región de Barlovento del estado Miranda.

Noticia al Día / Diario 2001

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Preparan ley para la regulación del uso de motocicletas en el Zulia

Preparan ley para la regulación del uso de motocicletas en el Zulia

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Noticias Relacionadas

Deportes

La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

Más de 150 atletas compartieron el tatami en un ambiente de respeto, disciplina y formación técnica, fortaleciendo el camino del karate-do Shotokan en el estado Zulia.
Al Dia

Maracucho en apuros: Con su humor alivia el malestar en pleno aguacero

El humor maracucho suele hacer reír por su espontaneidad y su toque de picardía, que se refleja en su forma de ser y ocurrencias.
Nacionales

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

El despliegue estadounidense en aguas del Caribe sur ha supuesto una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

Al Dia

Nubes grises anuncian que caerá palo de agua en Maracaibo la tarde de este 19-Sept

La tarde de este viernes 19 de septiembre, nubes grises y una temperatura sofocante anuncian que caerá un palo de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025