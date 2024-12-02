Muere guardia de honor presidencial en un accidente vial en Miranda

Un integrante de la Guardia de Honor Presidencial y su acompañante fallecieron durante un accidente vial en la autopista Francisco de Miranda, a la altura del relleno sanitario La Bonanza de Charallave, estado Miranda.

El trágico hecho ocurrió cerca de la 1:40 de la madrugada de este viernes, 29 de noviembre, de acuerdo con el reporte de La Revista del Tuy.

El militar respondía al nombre de Enyer Enrique Berroterán Echezuría, de 27 años de edad, quien conducía una moto. Era residente de Santa Teresa del Tuy,

De igual manera, su pasajera, Ruthney Ruby Doubront Alcalá, murió luego de ser ingresada al ambulatorio de Charallave.

Los dos cadáveres fueron trasladados a la morgue de Ocumare del Tuy.

Extraoficialmente, se supo que el militar será sepultado en la ciudad de Caucagua, ubicada en la región de Barlovento del estado Miranda.

Noticia al Día / Diario 2001