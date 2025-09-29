Muere hombre al estrellarse en su motocicleta en la carretera Lara-Zulia

Un motorizado falleció al sufrir un accidente de tránsito, en la carretera Lara-Zulia. El suceso se dio a conocer la noche del domingo 28 de septiembre.

La víctima, identificada por su apellido como Barroso, habría perdido el control de su motocicleta, cuando se desplazaba por la referida vialidad, a la altura del sector La Chinita del municipio Valmore Rodríguez.

El fuerte impacto provocó la muerte del motorizado en plena vía. El lugar se colmó de conductores que transitaban la carretera y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

Hasta los momentos se desconoce lo que pudo ocurrir, por lo que el caso será investigado por las autoridades competentes de la región.

Noticia al Día