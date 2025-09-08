Lunes 08 de septiembre de 2025
Muere "Malvina" la mascota de Camilo y el artista revienta en llanto en pleno concierto

El cantante colombiano, Camilo Echeverri, rompió en llanto en pleno concierto, escenificado este sábado en España, al contarle a los…

Por Javier Sanchez

El cantante colombiano, Camilo Echeverri, rompió en llanto en pleno concierto, escenificado este sábado en España, al contarle a los asistentes que acaba de recibir la noticia de la muerte de su perrita Malvina, quien fue su mascota durante los últimos 20 años.

La perrita, que lo acompañó durante dos décadas murió poco antes de que el artista subiera al escenario de un concierto en España, momento en el que el cantante compartió su dolor con el público.

La noticia golpeó fuertemente al artista, quien no pudo contener las lágrimas y compartió su dolor con los asistentes.

“Justo como un par de horas de salir, me llamaron mis papás a decirme que mi perrita Malvina, de hace 20 años a mi lado, hoy se fue al cielo. Y claro, yo justo estaba antes de salir a tocar y pensaba: ‘Bueno, ¿cómo hago para que no se me note que estoy pasando por un momento difícil, no?’”, confesó entre sollozos el cantante.

Los seguidores del artista han estado atentos a sus redes sociales, donde suele compartir aspectos íntimos de su vida y su carrera. Aunque en esta ocasión no ha publicado directamente sobre la partida de Malvina, sus fanáticos han llenado sus cuentas con mensajes de apoyo y condolencias.

