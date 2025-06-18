Muere motorizado tras ser arrollado por una gandola en La Limpia

Un motorizado murió arrollado por una gandola en la avenida La Limpia, a la altura de Los Postes Negros, en Maracaibo.

El accidente vial ocurrió cerca de las 7:30 de la noche del martes 17 de junio, cuando ambos conductores se desplazaban por la mencionada vialidad y el conductor de la gandola impactó contra el motorizado.

Lee también: https://notisclepr5c-la.com/sucesos/murio-hombre-al-colgarse-de-una-cuerda-en-la-urbanizacion-altamira-de-maracaibo/

La víctima, cuya identidad se desconoce, quedó tendido en la vía y a un costado su motocicleta. Presuntamente, el gandolero intentó darse a la fuga, pero fue detenido minutos después.

El choque fue notificado a las autoridades policiales de la región, quienes trasladaron el cadáver a la morgue de la ciudad marabina.

Las autoridades de la PNB, adscritos al servicio de tránsito terrestre, serán los encargados de realizar las investigaciones pertinentes del caso y determinar lo sucedido en este fatídico suceso.

Noticia al Día