Muere venezolana al volcar su vehículo en una carretera congelada de Washington

Una joven venezolana falleció en un accidente vial, en una carretera congelada de Seattle, en Washington (EEUU).

La víctima, de nombre, Yogetsy Alejandra Padrón Colmenares, de 23 años de edad, era originaria del estado Lara, informó la cuenta de Instagram de Utahzolanos.

De acuerdo con el reporte, el hecho se registró el pasado jueves 13 de febrero, luego de que la joven perdiera el control del vehículo que conducía.

Padrón, murió en el lugar del suceso, como consecuencia de las fuertes lesiones que sufrió.

Debido a las condiciones climáticas, se registraron varios accidentes en la vía. Lamentablemente, la venezolana, quien tenía solo año y medio en Estados Unidos, falleció.

Se pudo conocer que no tenía parientes en ese país.

En el vehículo viajaban dos pasajeros, una niña de 14 años y un hombre de 26 años, quienes resultaron ilesos.

El vehículo era un Kia Rio, año 2006, de color blanco. La mujer circulaba con dirección este por la I-90 en el kilómetro 130.

Al parecer, de manera accidental, se desvió hacia la izquierda y volcó. El impacto destruyó el automóvil y causó la muerte de la joven.

Claman por repatriarla

La madre de la infortunada, Yohana Rodríguez, quien se encuentra en Barquisimeto solicitó apoyo a la comunidad venezolana para repatriar las cenizas de su hija a Venezuela.

"Mi hija era una joven muy alegre, amigable, a donde quiera que llegaba hacía amigos. Estoy tan triste. No tengo mucha información de lo que pasó”, dijo Rodríguez al medio digital.

“No sé cómo voy a traer sus restos de vuelta a casa. Apenas me comuniqué con la funeraria donde está y necesito hacer trámites. Es muy difícil tener una orientación. No sé qué hacer exactamente. Aquí en Venezuela no hay embajada americana y allá tampoco hay venezolana", manifestó.