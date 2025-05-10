Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Muere venezolano al recibir una bala perdida mientras dormía con su pareja en Dallas, Texas

Tenían seis meses en el país norteamericano

Por Greily Nuñez

Una "lluvia" de balas se desató cerca de una residencia en Dallas, Texas. La arremetida dejó como resultado un venezolano muerto.

De acuerdo con información obtenida por Telemundo 39, la víctima fue identificada como Gabriel Golindano, de 31 años.

Su pareja, Johanna Ceballos, señaló que apenas tenían seis meses en suelo americano, buscando un mejor futuro para su vida.

¿Cómo ocurrió el suceso?

Según Johanna Ceballos, pareja del venezolano, ambos se acostaron en su residencia con absoluta normalidad, hasta que aproximadamente a las 2:00 de la mañana los despertaron sonidos de múltiples disparos.

Ceballos informó que cuando intentó despertar a Gabriel Golindano, notó que no respondía y su cuerpo se encontraba inmóvil.

"Yo lo empecé a mover porque cuando son ruidos así, él es el que me despertaba", comentó Ceballos. "Me extrañó porque lo movía y él nada", dijo.

Entre lágrimas, Ceballo narró el momento en que decidió levantarse de la cama y encontró a su pareja "bañado en sangre".

Según sus declaraciones, Gabriel Golindano había muerto por una bala perdida que le impactó en el cuello mientras dormían.

"Somos víctimas, no tenemos nada que ver con esas personas de abajo. Él era un muchacho trabajador… y no andaba en nada malo", expresó Ceballos.

La Policía de Dallas reveló que el venezolano no era el objetivo de los disparos y anunció que se encuentra realizando todas las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso.

Noticia al Día / Diario 2001

Última Hora

