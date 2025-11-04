Martes 04 de noviembre de 2025
Al Dia

Muerte de un niño de 9 años por presunto reto de tiktok estremece el Sur del Lago

El cuerpo del pequeño fue encontrado por su progenitora, quien al entrar a la habitación lo vio colgado con una cuerda del techo. Agregaron, que en la habitación también estaba un hermano del niño, de 14 años.

Por Greily Nuñez

Muerte de un niño de 9 años por presunto reto de tiktok estremece el Sur del Lago
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un niño de 9 años, murió tras presuntamente realizar un reto de tiktok. Los hechos ocurrieron en el sector Buena Vista de la parroquia Santa Bárbara, en el municipio Colón del estado Zulia.

Según el reportero gráfico, Freddy Alvarado, el reto consistía en amarrarse del cuello por 20 minutos, llevando al menor a la muerte.

El cuerpo del pequeño fue encontrado por su progenitora, quien al entrar a la habitación lo vio colgado con una cuerda del techo. Agregaron, que en la habitación también estaba un hermano del niño, de 14 años.

Muchas hipótesis se crearon a raíz del fatídico hecho, pero luego de las indagaciones del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), se ha manejado como móvil principal el cumplimiento de un reto de la red social tiktok.

Aunque las averiguaciones continúan su curso, el hermano de la víctima se encuentra bajo resguardo policial para determinar lo que en realidad ocurrió.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¡Debut soñado! La Vinotinto Sub-17 goleó a Inglaterra en el inicio del Mundial de Qatar

¡Debut soñado! La Vinotinto Sub-17 goleó a Inglaterra en el inicio del Mundial de Qatar

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

El regreso de Tan Biónica: Un viaje musical de sanación y colaboraciones brillantes

El regreso de Tan Biónica: Un viaje musical de sanación y colaboraciones brillantes

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Hacen un hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón y

Hacen un hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón y "Cambia el paradigma"

Murió sexagenario al lanzarse de un sexto piso del conjunto residencial Las Virginias

Murió sexagenario al lanzarse de un sexto piso del conjunto residencial Las Virginias

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Noticias Relacionadas

Al Dia

Muerte de un niño de 9 años por presunto reto de tiktok estremece el Sur del Lago

El cuerpo del pequeño fue encontrado por su progenitora, quien al entrar a la habitación lo vio colgado con una cuerda del techo. Agregaron, que en la habitación también estaba un hermano del niño, de 14 años.
Al Dia

¿De quién es la escultura de la plaza de la Madre?

La plaza para honrar a las madres tiene dos fechas de su inauguración, algunos señalan el 20 y, otros, el 8 de mayo de 1952. Lo mas seguro es el año. La ubicación, según el portal, intro-Mcbo es la siguiente: Av. 25 entre calles 71 y Av 23 “1 de Mayo”.
Al Dia

"No va a ocurrir": Presidenta Sheinbaum sobre posible ataque de EEUU contra cárteles en México

La mandataria aclaró que tienen un entendimiento de seguridad con Estados Unidos, mismo que trabajaron durante meses. Los acuerdos se establecieron junto al secretario de estado, Marco Rubio

Al Dia

Para paciente oncológico pediátrico: Se busca urgentemente el medicamento ADEFOVIR

Los familiares del niño, de 10 años de edad no han conseguido el citado medicamento por lo que apelan a la ayuda de la comunidad, así como de fundaciones que puedan apoyar con la causa.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025