Muerte de un niño de 9 años por presunto reto de tiktok estremece el Sur del Lago

Un niño de 9 años, murió tras presuntamente realizar un reto de tiktok. Los hechos ocurrieron en el sector Buena Vista de la parroquia Santa Bárbara, en el municipio Colón del estado Zulia.

Según el reportero gráfico, Freddy Alvarado, el reto consistía en amarrarse del cuello por 20 minutos, llevando al menor a la muerte.

El cuerpo del pequeño fue encontrado por su progenitora, quien al entrar a la habitación lo vio colgado con una cuerda del techo. Agregaron, que en la habitación también estaba un hermano del niño, de 14 años.

Muchas hipótesis se crearon a raíz del fatídico hecho, pero luego de las indagaciones del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), se ha manejado como móvil principal el cumplimiento de un reto de la red social tiktok.

Aunque las averiguaciones continúan su curso, el hermano de la víctima se encuentra bajo resguardo policial para determinar lo que en realidad ocurrió.

Noticia al Día