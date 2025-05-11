Muerto el cacique de la cuenca El Tokuko en una confrontación armada en la Sierra de Perijá

El cacique mayor de la cuenca "El Tokuko", murió durante una confrontación armada en la Sierra de Perijá.

La víctima, identificada como, Cesareo Panapera, de 63 años, pertenecía a la etnia Yukpa.

Según fuentes oficiales y reseñado por el periodista Luis Armando Moreno, el enfrentamiento registrado la tarde del sábado 10 de mayo, se produjo entre un grupo de indígenas Yukpa y trabajadores de la Hacienda Perijá.

En la balacera murió Panapera, mientras que otros tres resultaron heridos, siendo identificado como Baudilio Panapera, de 22 años, y David Mendoza, de 24 años de edad. El otro es un menor de edad.

Los reportes preliminares indicaron que los empleados de la hacienda frustraron un presunto intento de abigeato por parte del grupo indígena. Sin embargo, esta versión no fue confirmada por las autoridades de la región.

Noticia al Día