Mujer falleció arrollada en la vía al aeropuerto La Chinita

Una mujer de 43 años, identificada como Yenifer Vílchez, murió la madrugada de este domingo 31 de agosto al ser arrollada por un conductor que se desplazaba en contravía en la avenida que conduce al aeropuerto La Chinita, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo.

Tras el impacto, el vehículo del presunto responsable colisionó de frente contra un autobús de la ruta Metrobus.

Pese a que la camioneta quedó desintegrada, el conductor sobrevivió al choque. Trascendió que dos personas resultaron heridas, pero esta información no es oficial, el chofer de la camioneta se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Noticia al Día