Mujeres zulianas reciben certificados Inces en el marco del primer aniversario de la GMVM

Las mujeres zulianas celebran junto al Inces Zulia el primer aniversario de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), recibiendo sus certificados en diferentes perfiles productivos.

En este sentido, el Inces Zulia continúa con la capacitación a las féminas zulianas, llegando a la cifra de 110.880 mujeres beneficiadas en lo que va de este 2024, en una enmarcada en el Segundo Vértice de la GMVM, Educación para el Empoderamiento de la Mujer.

Son 6.343 certificados entregados a mujeres de toda la región zuliana, en los perfiles productivos de: Electricista en Redes de Distribución, Panadera Repostera, Cocinera, Patronista de Prendas de Vestir, Peluquería, Barbería y Esteticista.

Al respecto, el Gerente Regional del Inces Zulia manifestó su alegría de poder compartir este logro de las mujeres zulianas, que tienen en los 7 vértices que componen la GMVM una herramienta para "el fortalecimiento del conocimiento integral del rol que juega en este momento cada una de ustedes", puntualizó.

Por su parte, Maritza Espina, Responsable de la GMVM en el estado Zulia reconoció el esfuerzo de la mujer zuliana en su empeño por romper las cadenas del sistema patriarcal a través de la formación, " donde nosotras las mujeres tenemos múltiples actividades y responsabilidades", señaló Espina.

Cabe destacar, que las féminas formadas por el Inces Zulia serán caracterizadas con el fin de optar a un crédito de emprendimiento, a través de las alianzas establecidas por la institución de capacitación y los entes de financiamiento para las mujeres emprendedoras.

Nota de Prensa