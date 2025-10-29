Multa de hasta 35 dólares para quienes orinen en la vía pública según Ordenanza de Convivencia Ciudadana

Los habitantes del municipio Libertador, en Caracas, podrán ser sancionados con multas de hasta 30 euros —equivalentes a unos 35 dólares o 7.690 bolívares— si son sorprendidos orinando en la vía pública, de acuerdo con una normativa municipal que busca erradicar esta práctica común en la capital venezolana.

La medida, promovida por la Policía Municipal, forma parte de las acciones para fomentar el respeto al espacio urbano y las normas de convivencia ciudadana. La disposición está contemplada en el artículo 25, numeral 6, de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Municipio Bolivariano Libertador, que considera infracción contra la moral y las buenas costumbres realizar necesidades fisiológicas en aceras, plazas o bulevares.

La multa deberá pagarse en bolívares al tipo de cambio oficial. Las autoridades precisaron que el objetivo de la sanción no es solo castigar, sino también educar y generar conciencia sobre el uso responsable de los espacios públicos.

Con información del Universal